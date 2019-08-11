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فن

تعرف على إيرادات فيلم الممر في وقفة عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:39 م
صدى البلد
سمر سعد
يواصل فيلم الممر المنافسة في موسم عيد الأضحى، وسط عدد من الأفلام الجديدة في دور العرض السينمائي، وحقق إيرادات أمس، السبت، وقفة عيد الأضحى، وصلت إلى ٨٠ ألف جنيه وفقًا لما صرح به الموزع محمود الدفراوى.

وطرحت شركة الماسة للإنتاج الفني فيلم "الممر" في الإمارات والأردن ولبنان، ومن المرتقب طرحه قريبًا في باقي الدول العربية، حيث تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمي للجولة العالمية للفيلم.

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل.

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