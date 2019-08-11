زحام المواطنين على بيت السباع والفيل بحديقة حيوان الجيزة.. فيديو

شهد بيت الفيل وبيت السباع داخل حديقة الحيوان، منذ صباح اليوم، الأحد، زحاما شديدا من المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى.



وتوافد العشرات منذ الصباح الباكر على حديقة الحيوان بالجيزة، انتظارًا لفتح شباك التذاكر، للاحتفال بعيد الأضحى وسط الخضرة والهواء الطلق.



جدير بالذكر أن حديقة الحيوان تفتح أبوابها في السابعة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً في ظل تواجد أمني مكثف تحسبًا لأي أعمال شغب أو أي حالات تحرش.



وأدى المصريون اليوم صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.



وكان سكان طابا أول من أدوا صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما كانت السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.