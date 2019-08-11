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فن

محمد عساف يروج لحفله في العراق

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:05 م
محمد عساف
محمد عساف
أحمد إبراهيم
يروج الفنان محمد عساف لحفله الغنائى الجديد الذى من المقرر أن يقام يوم 14 أغسطس فى العراق بمناسبة عيد الأضحى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر

ويأتي اختيار محمد عساف لهذا الحفل بعد أن أطلق عمله الغنائي مكانك خالي التي تخطت مشاهداتها 108 ملايين مشاهدة على اليوتيوب ليعاود التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود باغنية بصراحة التي تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 12 مليون، لتكون أغنية " بصراحة " جواز السفر الذي أدخل عساف إلى قلوب العراقيين والعرب بعد أن قدمها باللهجة العراقية.

من جهة أخرى يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لاحياء عدد كبير من الحفلات الفنية والمهرجانات خلال الفترة القادمة.



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