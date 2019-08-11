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محافظات

نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:34 م
نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تشارك الأطفال الأيتام
جمالات الدمنهورى
شاركت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الأطفال الأيتام بدار المروة بكفر الدوار التابعة لجمعية زهور الحياة الخيرية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية فرحتهم بعيد الأضحى المبارك فى إطار الجهود المبذولة لرعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وإدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال الأيتام والمعاقين خاصة خلال الأعياد والمناسبات.

ومارست معهم بعض الألعاب والأنشطة الترفيهية والفعاليات المسليّة مثل المسابقات والألعاب والفقرات الغنائية والتنورة والرسم على الوجوه وتشكيل البالونات، إلى جانب توزيع الألعاب والهدايا عليهم  وذلك ضمن أجواء اتسمت بالمرح.

كما احتفلت نهال بلبع مع أحد أطفال الدار بمناسبة عيد مولده وقدمت له الهدايا والحلوى وأعربت عن سعادتها لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكدة أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا.

يذكر أن الجمعية تضم 40 طفلا وهى عبارة عن فيلا مكونة من طابقين وحديقة للأطفال وملعب كرة قدم وتقدم الدار خدمات اجتماعية عديدة بالمجان للأطفال الأيتام معلومى النسب وأطفال الشوارع مجهولى النسب وذوى الاحتياجات الخاصة من مأكل ومشرب وملبس وإقامة دائمة ورعاية صحية وتعليمية وتأهيلية بالإضافة للأنشطة الرياضية والفنية والرحلات والحفلات.
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور
نائب محافظ البحيرة تشارك الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد.. صور

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