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رياضة

20 دقيقة .. الأهلي يضع اطلع برة في المؤخرة ويسجل هدفا بأقدام معلول

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:24 م
علي معلول ورمضان
علي معلول ورمضان صبحي
عمرو ابوبكر
مرت أول 20 دقيقة من المباراة التي تقام بين الأهلي ومنافسه اطلع بره، بتقدم الأحمر بهدف دون ردعلى ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سيطر الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، وباغت الفريق السوداني بهجمات شرسة عن طريق الرباعي المميز رمضان صبحي وعلي معلول وحسين الشحات وصالح جمعة.

ولكن لم يستطيع الأهلي أن يهز شباك فريق اطلع بره على الرغم من الوصول له عدة مرات ولكن دون جدوى.

وصل رمضان صبحي الى مرمى فريق اطلع بره عدة مرات، حيث انه هدد مرمى المنافس في الدقيقة 7 عن طريق توغل رائع وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة لصالح النادي الاهلي بعد عركلة أحد مدافعي فريق اطلع بره لـ عمرو السوليه لاعب وسط الاهلي الذي توغل لتصل له تمريرة أزارو ويسقط بعركلة داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر لها علي معلول ويسجلها في الدقيقة 17 من عمر المباراة ويضع الأهلي في المقدمة، ويضع الثقة في قلوب الاهلاوية.

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