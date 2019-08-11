ترتيب الدوري الإنجليزي .. بعد فوز مانشستر يونايتد الكاسح على تشيلسي

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.



جاءت أهداف مانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد د 18، 67، و أنطوني مارسيال د 65، ودانييل جيمس في الدقيقة 81 من عمر المباراة.



وتعد هذه المباراة هي أول ظهور رسمي لفرانك لامبارد مع تشيلسي، بعدما تولى القيادة الفنية للبلوز خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري.



وبهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، بينما يحتل تشيسلي المركز الـ 19.



وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا كالاتي .





