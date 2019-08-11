استقبال حافل لأبطال التايكوندو بعد إنجاز بطولة العالم للناشئين

عادت مساء اليوم بعثة منتخب مصر للتايكوندو للناشئين بعد المشاركة في بطولة العالم للتايكوندو للناشئين والتى أقيمت بأوزباكستان.



وحققت البعثة المشاركة ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد حسن وزن 65+ كجم ومحمد اسامة وزن _49 كجم ويرأس البعثة محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اللجنة الفنية ويقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد و محمود خليل و مصطفي زكي وأحمد حسن مدربين.



وأشاد عمرو سليم رئيس الاتحاد بالانجاز الذى حققه اللاعبون نظرا للمشاركة الكبيرة من الدول الكبري في التايكوندو معربا عن رضاه التام بما تحقق في الحدث العالمي للتايكوندو للناشئين بالرغم من قصر فترة الاعداد.



ووجه رئيس الاتحاد الشكر لوزير الشباب والرياضة ولمسئولي البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لاتحاد التايكوندو.



وكان في استقبال بعثة منتخب مصر للتايكوندو فريق عمل روابط الرياضية.