ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال حافل لأبطال التايكوندو بعد إنجاز بطولة العالم للناشئين

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:17 م
بعثه منتخب مصر للتايكوندو
بعثه منتخب مصر للتايكوندو للناشئين
نور عادل
عادت مساء اليوم بعثة منتخب مصر للتايكوندو للناشئين بعد المشاركة في بطولة العالم للتايكوندو للناشئين والتى أقيمت بأوزباكستان.

وحققت البعثة المشاركة ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد حسن وزن 65+ كجم ومحمد اسامة وزن _49 كجم ويرأس البعثة محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اللجنة الفنية ويقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد و محمود خليل و مصطفي زكي وأحمد حسن مدربين.

وأشاد عمرو سليم رئيس الاتحاد بالانجاز الذى حققه اللاعبون نظرا للمشاركة الكبيرة من الدول الكبري في التايكوندو معربا عن رضاه التام بما تحقق في الحدث العالمي للتايكوندو للناشئين بالرغم من قصر فترة الاعداد.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر لوزير الشباب والرياضة ولمسئولي البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لاتحاد التايكوندو.

وكان في استقبال بعثة منتخب مصر للتايكوندو فريق عمل روابط الرياضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد بطولة العالم للناشئين.. منتخب مصر لرفع الأثقال يصل القاهرة

استقبال حافل لبعثة منتخب مصر لرفع الأثقال العائدة من بطولة العالم للشباب في فيجي

أبطال مصر الحقيقيون.. نجوم الألعاب الأخرى يمحون صفعة الأمم الإفريقية 2019

غدًا.. منتخب الناشئين للتايكوندو يبدأ منافساته في بطولة الحسن الدولية

بـ 20 لاعبا ولاعبة.. منتخب التايكوندو في اوزبكستان للمشاركة ببطولة العالم للناشئين

محمد حسن يحقق برونزية العالم في التايكوندو للناشئين

ترشيحاتنا

ننشر سبب تأخر عرض فيلم خيال مآتة لأحمد حلمي

الهند تعلن حالة التأهب الأمني للدرجة القصوى

ترتيب الدوري الإنجليزي .. بعد فوز مانشستر يونايتد الكاسح على تشيلسي

باستثناء الأهرامات .. قائمة جديدة لعجائب الدنيا السبع

شاهد.. السيسي يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

مدرب اطلع بره يكشف أسباب الهزيمة الثقيلة 0-4 أمام الأهلي في دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة