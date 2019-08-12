أكلات العيد.. طريقة تتبيل اللحم المشوي في الفرن

تتبيلة قطع لحم الريش والكباب المكونات:





تنقع قطع اللحم قبل أربع ساعات على الأقل قبل موعد شويها على الفحم.

يعتبر شوي اللحم احدى طقوس عيد الأضحى، ولكن يجهل كثيرون طريقة شوي اللحم.. وقدم الشيف يسري طرق تتبيل اللحم قبل الشوي ويمكن ان تختاري الطريقة المناسبة.المكونات:حبة كبيرة من الطماطم المقطعة.حبة كبيرة من البصل.عودان من الروزمري.فصان من الثوم.رشة من الملح.ملعقة كبيرة ونصف من الخل.ملعقة كبيرة من اللبن زبادي.نصف ملعقة كبيرة من الصويا صوص.رشة من الفلفل اسود.ملعقة صغيرة من بهار الكاري.طريقة التحضير:إضافة الطماطم المقطعة، والبصل المفروم، والقليل من ورق الروزمري، والثوم، والملح، وقليل من الخل، وملعقة من اللبن الزبادي، وقليل من الصويا صوص، وبعض الفلفل الأسود، والكاري.خفق المكونات بالخفاق الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعمًا وثم نضيفه للحم، ويفضل إضافة هذه التتبيلة لقطع اللحم الكبيرة كفخد الخروف، أو الضلع، أو قطعة ستيك من اللحم البقري.نقع قطعة اللحم بالتتبيلة من الليلة السابقة وتغليفها بالنايلون ووضعها بالثلاجة، وعند طهيها بالفرن توضع كما هي بالتتبيلة التي تمّ إضافتها عليها، حيث إنّ التتبيلة تزيد من عصارتها التي تعطيها طرواة ولا تؤدّي لاحتراقها. تغليف اللحم بورق الفويل وتشوى وقد تحتاج لمدّة لا تقل عن الأربع ساعات حسب حجم قطعة اللحم المراد طهيها وشويها.ملعقتان كبيرتان من اللبن الزبادي. ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة كالفلفل الأسود، أو بهارات اللحم عصير ليمونة. نصف ملعقة صغيرة من ثوم البودرة. نصف ملعقة صغيرة من بصل البودرة. سفن أب -اختياري.طريقة التحضير: وضع اللبن والبهارات المفضلة كالفلفل الأسود، أو بهارات اللحم المخصصة، وعصير الليمون، والثوم البودرة، وقليل من بصل البودرة. تخلط جميع المكوّنات ويتمّ وضعها على الريش، وبالإمكان إضافة القليل من السفن الأب لقطع اللحم المشوية على الفحم فتعمل على زيادة طراوتها.