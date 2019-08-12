نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة سحله من عجل قبل ذبحه

أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا. https://t.co/vuHjdieqgO — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) August 11, 2019

الفنان نبيل الحلفاوي @nabilelhalfawy

ينفي علاقته بالمقطع المتداول بعد تعليقه اليوم على المقطع في موقع الصحيفة حيث نقل الخبر من موقع العربية الأخباري وصحيفة "خبر عاجل" تعتذر له، متمنيه للفنان الكبير السلامة والعافية. pic.twitter.com/Pq3DdMdfqs — صحيفة خبر عاجل (@ajel_news24net) August 11, 2019

رد الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر، على الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، ويظهر فيه رجلًا يتعرض للسحل في الشارع قبل أن يقوم بذبح عجلًا، ونسب له هذا المقطع.ونفى نبيل الحلفاوي من خلال تغريدة لها عبر تويتر، علاقته بهذا الفيديو، قائلًا: «لا علاقة لي بهذا الفيديو»، وذلك بعدما أشار له أحد متابعيه في الفيديو المتداول.وحول هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، أكد نبيل الحلفاوي في تغريدة أخرى، أنه شخص يشبهه وليس هو، إذ قال: «أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا».جاء ذلك، بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، في أول أيام عيد الأضحىى المبارك، يظهر فيه شخص يشبه للفنان نبيل الحلفاوى وهو يقوم بذبح الأضحية.وظهر الرجل، الذي أشيع أنه نبيل الحلفاوى، فى مقطع الفيديو وهو يحاول ذبح العجل ولكنه فشل بسبب ثوران الأضحية عليه مما أدى إلى وقوعه فى الأرض أكثر من مرة.