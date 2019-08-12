احنا اسفين جدا.. احمد حسن وزينب قررا اعتزال السوشيال ميديا.. فيديو

نشر احمد حسن وزوجته زينب أحد مشاهير اليوتيوب والسوشيال ميديا في مصر، فيديو يفيد اعتزالهما مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا.



وقال احمد عبر الفيديو انه يعتذر بشدة عن كل شيء قام به حتى لو أعجب بعض الناس وانها قرر عدم الظهور نهائيا عبر السوشيال ميديا وسيتوقف عن نشر اي فيديوهات او صور تخصه بشكل نهائي.



وكان احمد وزينب ظهرا مؤخرا وهم يحتضنان بعضهما بحمام سباحة بأحد الفنادق الشهير بدبي، في مشهد استفز رواد التواصل الذين انهالوا على احمد وزوجته بسيل من الانتقادات اللاذعة.



