ظريف لـ الجزيرة: أمريكا حولت المنطقة إلى علبة كبريت

ذكرت قناة الجزيرة التليفزيونية أن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اتهم الولايات المتحدة اليوم الاثنين بتحويل منطقة الخليج إلى "علبة كبريت قابلة للاشتعال".



ونقلت القناة التليفزيونية عن ظريف قوله في مقابلة "الخليج ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا".



وأضاف "إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال".



فيما وتوجه ظريف بزيارة إلى الدوحة لملاقاة مسئولين قطريين، هي الثانية له خلال 4 أشهر فقط.