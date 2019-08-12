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فن

كارول سماحة تشوق جمهورها قبل حفلها بمهرجان اهمج

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:44 م
كارول سماحة
كارول سماحة
شيرى نبيل
نشرت كارول سماحة الفنانة اللبنانية، مقطع فيديو ترويجيًا، لحفلها الغنائي يوم الجمعة 16 أغسطس الجاري ضمن مهرجان اهمج الغنائي بلبنان.

وعلقت كارول سماحة على الفيديو "كتير متشوقة لحفلة استثنائية ببلدي لبنان في مهرجان إهمج".

وتستعد كارول سماحة لخوض ثانى تجاربها فى مجال السينما كممثلة من خلال فيلم "بالصدفة"، والذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.

يشارك كارول سماحة فى بطولة الفيلم بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس.

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