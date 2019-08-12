تطوير الري: 92 مليون جنيه قيمة مشروعات جار تنفيذها بخطة 2019 /2020

تلقت وزارة الموارد المائية والري تقريرا مفصلا من قطاع تطوير الري حول ما تم إنجازه من مشروعات تطوير الترع الفرعية والمساقى وري حديث خلال العام المالي الحالي والتي تهدف إلى زيادة الانتاجية وتحسين دخل المزارع وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في ادارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه بالإضافة إلى ترشيد إستخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الرى الحديثة (الرى بالرش والتنقيط) واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.





وأفاد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بأن القطاع يقوم حاليًا بتنفيذ حزمة من مشروعات تطوير الري ضمن خطة العام المالي الحالي 2019/ 2020 ، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 92 مليون جنيه وتشمل مشروعات بإدارات شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم ومصر العليا ومصر الوسطى في زمام 15 ألف فدان.





كما تناول التقرير قيام قطاع التطوير بتنفيذه حزمة من المشروعات على مدار عام كامل بإجمالي زمامات بلغت حوالى 13638 فدان. حيث قام القطاع بتنفيذ أعمال تطوير المساقي في زمام يقدر بـ 3547 فدان (تمويل محلي) فضلا عن تنفيذ أعمال التطوير في زمام وقدره 1105 فدان ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقي.





وأشار رئيس قطاع التطوير إلى أنه فيما يخص مشروع الادارة المتكاملة وتحسين الري (IIIMP) قام قطاع تطوير الرى بتنفيذ أعمال تطوير بزمام نحو 8986 فدان في نطاق مشروع الادارة المتكاملة بزمام ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة وزمام ترعة ميت يزيد بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.





ونظرا لحرص الحكومة المصرية على توفير مصادر الطاقة المتجددة لإدارة منظومة الرى ومجابهة التحديات المتعلقة بالمياه والطاقه فقد تم خلال العام 2018/2019 افتتاح المرحلة الثانية لتشغيل مساقى السورية 5 و 6 على ترعة جزيرة الجامع والتى تخدم زمام 120 فدان لخدمة أكثر من 500 منتفع, ضمن المشروع الإرشادي لاستخدام الطاقة الشمسية فى الرى السطحى على ترعة جزيرة الجامع. من خلال وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع تطوير الرى وبتمويل من الحكومة الايطالية وتحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).





على صعيد آخر قام قطاع تطوير الري بالتعاون مع وحدة الري الحقلي بوزارة الزراعة بتنفيذ أعمال تطوير المساقي بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر تحت مظلة مشروع الأوفيدو 2 بزمام 3342 فدانا.



