انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت فى إطلالتها على فستان موف مكشوف البطن،وتسريحة شعر بسيطة وعلى شعرها الاسود المنسدل على كتفيها ، وعلى ماكياجها الصاخب والالوان الربيعية.وتلقت رانيا يوسف العديد من التعليقات على صورها الجريئة من متابعيها على انستجرام.ومن بين التعليقات : " اتقي ربنا شويه انتي بتكبري مش بتصغري " ، " فرسة شقية " ، "عجوزة برضو" ، " فين البطانة".وتستعد الفنانة رانيا يوسف للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الآنسة فرح"، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى 2020.