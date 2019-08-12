الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحى تخطت ٨١ مليون جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف عن أن عملية ذبح الأضاحي بدأت فعليا عقب صلاة العيد مباشرة في الوقت الشرعي للذبح بمجزر ابو سمبل بأسوان ، كما تم البدء فورا في مرحلة التجهيز للتشفية والتعبئة والتبريد فالتجميد والنقل ، لتبدأ عملية التوزيع على المستحقين الجمعة القادمة ، كما أعلنت الوزارة أنها على استعداد لتقبل مشاركة المواطنين وتنفيذها حتى آخر أيام التشريق .



وأكد د. محمد أبو ستيت المشرف العام على مشروع صكوك الأضاحي بالأوقاف إلى أنه سيتم ذبح لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى مباشرة، وسيتم التوزيع عقب صلاة أول جمعة بعد العيد، بإجمالي عشر أطنان يوميا، ونستهدف مليون أسرة الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية ، على أن تكون البداية بمحافظات القاهرة الكبرى.



لافتا إلى أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي تخطت ٨١ مليون جنيه حتى الآن .



وأضاف أبو ستيت أن توزيع لحوم الأضاحي لا يتم بطريقة عشوائية، بل يتم بناء على قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية الموجودة بالمحافظات، ووزارة التضامن ويتم التوزيع بناء عليهاوتم مراجعة قواعد البيانات الموجودة بالمحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي مع الأجهزة الرقابية، ضمانا لوصول اللحوم إلى مستحقيها.



كما أعلن ، عن أنه تم التعاقد على خمسة آلاف رأس ماشية قابلة للزيادة، لتوزيع لحومها على مليون أسرة فقيرة، بإجمالي 5 مليون فرد على مستوى الجمهورية.