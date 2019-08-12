653 مليون جنيه حصيلة إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال يوليو الماضي

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد برئاسة أشرف عبد الهادى مدير عام الادارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر يوليو 2019، أفرجت عن 314 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي ونحو 1174 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 395 مليونا و 91 ألفا و 725جنيها، كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت علي مشمول 144 بيانا جمركيا فى نفس الفترة .



وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 39 مليونا و 913 ألفا و 643 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 47 مليونا و 847 ألفا و 181 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 87 مليونا و 760 ألفا و 824 جنيها.



وعلي جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر يوليو 2019 حوالي 1124 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 202 مليون و 265 ألفا و 667 جنيها.



كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 15 مليونا و911 ألفا و 101 جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 30 مليونا و 894 ألفا و 242 جنيها باجمالي ايرادات محصلة قدرها 46 مليونا و 805 آلاف و 343 جنيها .



وخلال شهر يوليو 2019 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 163 بيانا جمركيا وارد نهائي معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل ) بقيمة إجمالية 56 مليونا و 214 الفا 710 جنيهات .



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 3 ملايين 618 ألفا و 120 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 8 ملايين و 931 ألفا و 444 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 12 مليونا 549 الفا 564 جنيها.



كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 41 الفا و 920 جنيها .



وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الادارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر يوليو 2019 حوالي 653 مليونا و 572 ألفا و 102 جنيه .



ويبلغ اجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 59 مليونا و 484 ألفا و 784 جنيها وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لجهات اخري 87 مليونا و 672 ألفا و 867 جنيها .



ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالادارة العامة لجمارك السيارات بالادارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر يوليو 2019 حوالي 147 مليونا و 157 ألفا و 651 جنيها.