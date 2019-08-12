طريقة عمل الفتة بالزبادي

مكونات طريقه عمل الفتة بالزبادي :

- ملعقة صغيرة طحينة

- 2 فص ثوم مفروم

- عصير الليمون

- نصف رغيف محمص

- كوب لبن رايب أو زبادي

- ملح

- بقدونس مفروم



طريقة عمل الفتة بالزبادي

- نقوم بتقطيع الخبز لمكعبات متساوية

- نضيف الملح إلى اللبن الرايب وعصير الليمون وملعقة من الطحينة والثوم.

- نضع قطع الخبز في صينية بايركس ونسكب عليها خليط الزبادي

- نرش البقدونس على الوجه وبهذا يكون طبق فتة الزبادي جاهز للتقديم.





طريقة عمل الفتة بالزبادى والباذنجان

مقادير طريقة عمل الفتة بالزبادى والباذنجان

- ثمرة باذنجان كبيرة

- بصلة مقطعة شرائح

- 2 رغيف عيش

- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

- 3 ملاعق كبيرة طحينة

- نصف كيلو لحم مفروم

- كوب زبادي

- عصير ليمون

- ملح

- 2 ملعقة بقدونس مفروم

- لوز مجروش للتزيين





طريقة عمل الفتة بالزبادى والباذنجان

1- نقوم بتقطيع الخبز لمكعبات ونقليها في الزيت حتى يتحمص.

2- نقطع الباذنجان لمكعبات صغير أيضًا ثم نحمرها في الزيت.

3- نفرد الخبز بعد تحميصه في طبق التقديم.

4- نعصج اللحم المفروم بالبهارات ونتركه حتى ينضج على النار.

5- نقوم بتحمير البصل ثم نضيفه إلى صلصة الطماطم والباذنجان المقلي.

6- أضيفي البصل المقلي والباذنجان وصلصة الطماطم.

7- نضيف الملح إلى الخليط السابق ونقلبه حتى يصبح القوام متماسك.

8- نضيف اللحم إلى الخبز المحمص في الصينية.

9- نخلط الزبادي مع الطحينة.

10- نضيف الملح وإلى الليمون .

11- نخلط المكونات كلها حتى يصبح القوام متماسك.

12- ثم نسكب الصوص على الخليط.

13- وأخيرًا نرش البقدونس المفروم واللوز.

طريقة عمل فتة الزبادى باللحم

مقادير طريقة عمل فتة الزبادى باللحم:

- 2 كيلو لحم بتلو مقطع قطع صغيرة

- عيش محمص

- ملعقة حبهان

- 2 كوب زبادي

- أرز

- ملعقة مستكة

- ملعقة كبيرة خل

- ورق لورا

- صلصة طماطم

- ملعقة كبيرة صنوبر

- زعفران

- ملعقة كبيرة من السمن البلدي

- ملح وفلفل أسود





طريقة عمل فتة الزبادى باللحم

- في البداية نقوم بتقطيع اللحم قطع صغيرة ونضعها في الوعاء به ماء مع الحبهان والورق اللورا والمستكة والبصل ونتركها حتى تسلق.

- ثم نعد الصلصة بوضع مقدار السمن ثم نسكب عليه الصلصة وعصير الطماطم، ونتركها حتى تتسبك.

- نضيف اللحم بعد سلقه إلى الصلصة ومغرفة من شوربة اللحم.

- فيما بعد نقوم بوضع طبقة من الأرز المطبوخ في الصينية وعليه طبقة من الصلصة واللحم والعبش المحمص ثم طبقة ثانية من الأرز وطبقة من الثوم المحمر في السمن.

- نغطيهم بطبقة من الصلصة.

- نخفق الزبادي مع الملح .

- ثم نضع الأرز وعليه الزعفران ثم الصنوبر بعد تحميصه في السمن.

- وفي النهاية نضع الزبادي الممزوج بالصنوبر على وجه الصينية.





تعتبر فتة الزبادي من الأكلات الخفيفة واللذيذة بالإضافة إلى طريقة عملها السهلة والبسيطة والتي لن تحتاج منك سوى بضع دقائق لإعدادها، وبالرغم من ذلك فهناك أكثر من طريقة عمل فتة بالزبادي، لذا نقدم لك طريقة عمل الفتة بالزبادي بأنواعها المختلفة ومن مطابخ متعددة.