إحباط تهريب 560 فلاشة وكارت ميمورى مع راكب في مطار أسيوط

تمكنت جمارك مطار أسيوط الدولى برئاسة عادل عبدالصادق، من إحباط محاولة تهريب كمية من الفلاشات وكروت الميمورى بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.



وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طائرة شركة الجزيرة رقم J9701 القادمة من الكويت تم الاشتباه فى الراكب خ . ع . م مصرى الجنسية حيث بدت عليه علامات القلق، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى تلاحظ وجود أجسام متماثلة وبتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 60 فلاشة و 500 كارت ميمورى مخفاة وموزعة بين طيات الملابس داخل حقائبه.



وقرر يوسف محمد على مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

