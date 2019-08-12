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حوادث

شاب يشعل النيران في والده بسبب فتاة بـ الإسكندرية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:30 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
أحمد عبد العزيز
قام شاب بسكب البنزين على والده وإشعال النيران في جسده لرفضه اصطحاب فتاة داخل الشقة محل سكنهما، بمنطقة الحضرة، وسط الإسكندرية.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بإشعال شاب النيران في والدة لاعتراضه علي وجود فتاة برفقته بالشقة محل سكنهما، بمنطقة الحضرة، بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم إلي موقع الحادث، وتبين بالفحص سكب شاب يدعي "أ. م. ه"، 37 عامًا، مادة سريعة الاشتعال "بنزين" علي والده "م .ه"، وإشعال النيران به عقب تعنيفه له لقيامه باصطحاب فتاة داخل الشقة محل سكنهما.

تسبب الحادث في إصابة الأب بنسبة حروق 85 % بالوجه والساقين والقدمين والصدر والبطن، وجري نقله إلي المستشفي الرئيسي الجامعي لإسعافه، ولا يمكن استجوابه.

تم ضبط الابن، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة المختصة للتحقيق.

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