برلماني: الدعم النقدي مفيد للدولة ويوفر الكثير لـ الخزانة العامة

قال إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الدعم النقدي مفيد جدًا للدولة، لما يحدثه من توفير الكثير من الأموال على الخزانة العامة.



وأضاف إبراهيم عبد النظير، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يؤيد التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني، بشرط أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة يتم من خلالها ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة عدم الحذف العشوائي والتعامل غير الدقيق في تنقية البطاقات التموينية.



وأشار إبراهيم عبد النظير، إلى أن التحول إلى الدعم النقدي، سيوفر في الأموال تستفيد منها الدولة من جانب، وتزيد قيمة الدعم من جانب آخر.



وكان النائب بدير عبد العزيز، قد صرح بأن هناك اتجاها للتحول من الدعم العيني إلى نقدي، مشيرًا إلى أن هذا سيعزز من وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم، فبدلًا من أن يأخذ الفرد 50 جنيهًا على بطاقة التموين، تزيد إلى 200 جنيه، ويسري مبدأ الأخذ من الغني وإعطاء المحتاج، وهو المبدأ الذي تسير عليه مبادرة حياة كريمة.