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رياضة

الثنائي المغربي راحة من تدريبات الزمالك

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:59 م
بوطيب
بوطيب
منتصر الرفاعي - ملك موسي
حصل الثنائي المغربي محمد أوناجم وخالد بوطيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي .

وجاء ذلك بإذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة طارق يحيي.

ويتواجد أوناجم في المغرب لإنهاء بعض الأمور الخاصة وذلك عقب حصوله على إذن بالسفر إلى بلاده.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

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