برلماني يقترح إنشاء هيئة للثروة المعدنية بدلا من وزارة مستقلة

تحفظ النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مقترح فصل وزارة الثروة المعدنية عن البترول، مؤكدًا أنه الإثنين لا يمكن أن يتجزأ مطلقًا.



واقترح "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يكون هناك هيئات تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية تكون أكثر تخصصًا وإلمامًا بقطاع الثروة المعدنية لاسيما وأنها من القطاعات الاقتصادية الهامة.



كان النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أعلن سيتقدم باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان لإنشاء وزارة للثروة المعدنية لحسن إدارة مواردها، خاصة أن هيئة الثروة المعدنية تتبع وزارة البترول.



وأشار النائب طارق متولي فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مصر مليئة بالثروة المعدنية، إلا أنه ليس هناك الاستغلال الأمثل لهذه الثروات بحيث تتم إدارتها بشكل أفضل.