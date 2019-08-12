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غير مسجل .. الصحة تحذر من مستحضر بيطري لعلاج النزلات المعوية للدواجن ..مستند

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:36 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان في منشورها الذي حمل رقم 30 لعام 2019 من المستحضر البيطري «amoxy 20% » والمستخدم في علاج النزلات المعوية للدواجن والمدون عليها إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلانتنية.

وأفادت الإدارة بأنه بالاستعلام لدى الإدارة العامة للتسجيل البيطري، كما أفادت بأن هذا المستحضر غير مسجل لديهم ضمن قاعدة البيانات .


وأرسلت المنشور لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمنشآت الصيدلية لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية.
غير مسجل .. الصحة تحذر من مستحضر بيطري لعلاج النزلات المعوية للدواجن ..مستند
غير مسجل .. الصحة تحذر من مستحضر بيطري لعلاج النزلات المعوية للدواجن ..مستند
غير مسجل .. الصحة تحذر من مستحضر بيطري لعلاج النزلات المعوية للدواجن ..مستند

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