سياسة وإقتصاد القاهرة: امتحان القبول للشعبة الإنجليزية ..21 اغسطس

أعلنت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة موعد عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد الملتحقين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.



واوضحت الكلية، فى بيان اليوم، انه سيتم عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 21 أغسطس في تمام الساعة 12 ظهرًا.



واشارت الي ان للتقديم للاختبار يتم سداد مصروفات الامتحان (350 جنيه مصري) لدي مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالجامعة لافته الي ان الدخول للامتحان ببطاقة الترشيح وإيصال الدفع فقط.



جدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، اليوم، الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.



☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978