وصول وفد أمريكي لتركيا لتشكيل مركز العمليات المشتركة في المنطقة الآمنة بسوريا

وصل وفد أمريكي الى أنقرة اليوم لتشكيل مركز العمليات المشتركة في المنطقة الآمنة، شمال سوريا؛ وذلك بغرض تفادي أي توغل تركي محتمل داخل الأراضي السورية في المستقبل.



وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - أن وزارة الدفاع التركية أوضحت أن الوفد الأمريكي المكون من 6 أشخاص وصل إلى محافظة أورفة الواقعة جنوب شرق تركيا على أن يبدأ قريبا العمل لإنشاء مركز العمليات المشتركة، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وتركيا، الأسبوع الماضي، لإقامة هذا المركز لإدارة العمليات المشتركة في المنطقة الآمنة شمال سوريا.



تجدر الإشارة إلى وجود خلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن الخطط المتعلقة بشمال سوريا التي تتواجد بها القوات الموالية للولايات المتحدة، من بينها وحدات حماية الشعب الكردية التي تدرجها تركيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.