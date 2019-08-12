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أخبار العالم

3 قتلى في اعتداء مسلح من رعاة على مزارعين بدارفور.. وتعهد حكومي بتوقيف الجناة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:21 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
لقي 3 مزارعين مصرعهم وجرح رابع في "اعتداء مسلح" شنته مجموعة من الرعاة على مزارعين في منطقة "شنقل طوباي" التابعة لمحلية "دار السلام" بولاية "شمال دارفور" (غرب السوان).

وشهد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي وأعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية مراسم دفن الضحايا.

وتعهد الوالي أهالي الضحايا بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدا رفض حكومته كافة أشكال العنف والفوضى والاعتداء على الآخرين.

واستعرض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لجنة أمن الولاية لمنع وقوع مثل تلك الأحداث المؤسفة التي أودت بحياة المزارعين والمتمثلة في نشر قوات مشتركة وتعزيزها بالقرب من مناطق المزارع لمنع حدوث الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة.

ووجه خوجلي الأجهزة الأمنية بضرورة التعامل مع كل بلاغات حالات الاعتداء والجرائم التي تقع بصورة فورية، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة "شنقل طوباي" وعودة الحياة إلى طبيعتها.

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