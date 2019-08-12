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فن

بعد حفلها الأسطورى.. كيف احتفلت جينفر لوبيز بعيد ميلادها فى مصر.. فيديو

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:27 م
جينفر لوبيز
جينفر لوبيز
نبيل العدوى
حرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على الاحتفال بعيد ميلادها على مسرح حفلها الذى أقيم قبل أيام بمدينة العلمين الجديدة، وسط صيحات من الجمهور Happy birthday J LO وتم إطلاق الألعاب النارية وظهرت كعكة ضخمة على الشاشة فى خلفية المسرح.

وتألقت فى حفل عالمى بإحدى قرى الساحل الشمالى، كما شاركت ابنتها تقديم أغنية "limit less " والتي حصدت المزيد من أجواء الإثارة التي لم تنتهي طوال تواجد جينفر على خشبة المسرح وعلى مدى ساعة ونصف الساعة من الإبهار.

حضر الحفل عدد من نجوم الفن ومنهم أحمد حلمى، منى زكى، إيمان العاصى، حسين فهمى، ومصطفى مفهمى، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وعمرو منسى مدير مهرجان الجونة وغيرهم.

jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.

وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.

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