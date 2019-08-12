خلافات جديدة بين الطرفين.. الزمالك يكشف مصير المفاوضات مع رامون دياز

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تعثر مفاوضات النادي الأبيض للتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.



وأكد المصدر أن الساعات القليلة الماضية شهدت خلافات جديدة بين الطرفين حول بعض الشروط لإتمام التعاقد، جاء أبرزها الخلاف على مقدم التعاقد بالإضافة إلى الاختلاف على الشرط الجزائي.



وأضاف أن المدير الفني طلب أن يكون الشرط الجزائي بقيمة 6 أشهر في حين يطلب الزمالك أن يكون الشرط الجزائي قيمة راتب 3 أشهر.



وشدد على أن هناك خلاف على مدة التعاقد بعدما طلب المدرب أن يكون العقد لمدة موسمين في حين طلب النادي الأبيض أن يكون التعاقد لمدة موسم واحد فقط.



ومن المقرر أن يحسم مجلس الزمالك ملف المدير الفني غدا في جلسة بين الإدارة وعدد من نجوم الكرة القدامى بالفريق.