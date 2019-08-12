ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلافات جديدة بين الطرفين.. الزمالك يكشف مصير المفاوضات مع رامون دياز

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:49 م
رامون دياز
رامون دياز
ملك موسى
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تعثر مفاوضات النادي الأبيض للتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن الساعات القليلة الماضية شهدت خلافات جديدة بين الطرفين حول بعض الشروط لإتمام التعاقد، جاء أبرزها الخلاف على مقدم التعاقد بالإضافة إلى الاختلاف على الشرط الجزائي.

وأضاف أن المدير الفني طلب أن يكون الشرط الجزائي بقيمة 6 أشهر في حين يطلب الزمالك أن يكون الشرط الجزائي قيمة راتب 3 أشهر.

وشدد على أن هناك خلاف على مدة التعاقد بعدما طلب المدرب أن يكون العقد لمدة موسمين في حين طلب النادي الأبيض أن يكون التعاقد لمدة موسم واحد فقط.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الزمالك ملف المدير الفني غدا في جلسة بين الإدارة وعدد من نجوم الكرة القدامى بالفريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 27-7-2019.. حسم موقفه من رحيل طارق حامد ومحمود علاء

3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك.. وأمير مرتضى يحسم القرار في فرنسا

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

المدير الفني لنادي الزمالك.. ورحيل لاسارتي عن الأهلي.. وآخر مستجدات محمود كهربا.. في الكورة مع ملك 11/8.. فيديو

ترشيحاتنا

بالكاش مايوه.. منة فضالى تدعم احمد عز ضد شقيقة زينة

بعد أكبر تراجع للدولار.. برلماني: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

بعد الفستان الموف المثير للجدل .. شاهد أبرز الإطلالات الجريئة لـ رانيا يوسف

شاب يشعل النيران في والده بسبب فتاة بـ الإسكندرية

تفاصيل تكشف سر الزيارة المفاجئة ..الملك سلمان يستقبل بن زايد في جدة

توقف حركتي القطارات والمرور بالقليوبية بسبب حريقين في جرار وسيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور