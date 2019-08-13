متوقعا ارتفاعا جديدا.. خبير يكشف 3 أسباب وراء صعود اسعار الذهب

بلغت اسعار الذهب أعلى مستويات الارتفاع اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر؛ بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل إبريل 2013 عند 1518.03 دولار، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1526.90 دولار للأوقية.





وكشف محمد زيدان، محلل الأسواق في تصريح لـ صدى البلد، عن 3 أسباب وراء صعود الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بتسجيل مزيد من الارتفاعات على المستوى طويل الأجل ، خلال الفترات المقبلة.





وقال محمد زيدان إ ن ارتفاعات الذهب تعود أولا إلى بدء البنوك المركزية دورة جديدة من السياسات التحفيزية وخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز هروب السيولة نحو الذهب، وثانيا إلى الاضطرابات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي تلعب دورا رئيسيا في اتجاهات أسعار الذهب.





وأشار محمد زيدان إلى عوائد السندات عالميا بعد اتجاه رؤوس الأموال لها وتحول 15 تريليون دولار من السندات إلى عوائد سالبة بالإضافة إلى ضعف الدولار لتتجه تلك الأموال نحو الذهب للتحوط.





وأكد محمد زيدان أن الاتجاه العام للذهب سيستمر فى الصعود مستهدفا مستويات 1550 دولارا - 1555 دولارا بنهاية العام، إلا أنه بعد الارتفاعات القوية من مستويات 1400 دولار قرب مستوى 1500 دولار في أقل من أسبوع، قد تتحقق بعض الموجات التصحيحية قصيرة الآجل إذا لم يتجاوز الذهب مستويات 1510 دولارات خلال تداولات الأسبوع المقبل.



