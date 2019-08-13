سلطات جبل طارق تسعى لتهدئة الأزمة مع إيران بشأن احتجاز الناقلة

قالت سلطات جبل طارق اليوم الثلاثاء إنها تسعى لنزع فتيل التوتر مع إيران منذ احتجاز الناقلة جريس 1.



واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو تموز قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي وهو ما تنفيه إيران.



وقال متحدث باسم جبل طارق "نواصل السعي لنزع فتيل التوتر المتصاعد منذ الاحتجاز القانوني لجريس 1".



وأضاف المتحدث أن أمر الاحتجاز الراهن للناقلة ينتهي مساء السبت.