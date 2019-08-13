آخر حاكم بريطاني لهونج كونج: تدخل الصين سيكون كارثة

حذر كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونج كونج اليوم الثلاثاء من أن تدخل الصين في المدينة سيكون كارثة داعيا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إدراك الحكمة من وراء محاولة لم الشمل.



وقال باتن إن تهديد الصين باللجوء إلى "طرق أخرى" ما لم تتوقف الاحتجاجات في هونج كونج سيأتي بنتائج عكسية.



وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ستكون هذه كارثة للصين ولهونج كونج بالطبع... هناك حملة على المعارضة والمعارضين في كل مكان منذ تولى الرئيس شي السلطة. الحزب يسيطر على كل شيء".



وعادت هونج كونج إلى حكم الصين في 1997 مع ضمان وضع "دولة واحدة ونظامان" للحكم لتحتفظ المدينة بدرجة عالية من الحكم الذاتي واستقلال القضاء والحريات الغير مسموح بها في الصين.



وأدخلت المظاهرات هونج كونج الخاضعة لحكم الصين في أخطر أزمة تشهدها منذ عقود مما شكل أحد أكبر التحديات للرئيس الصيني شي منذ توليه السلطة في 2012.



ويقول المتظاهرون إنهم يحاربون تراجع اتفاق "دولة واحدة ونظامان".



وقال باتن إنه ينبغي على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يطلب من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور لندن هذا الأسبوع إقناع واشنطن بالتوافق في الرأي على أن تدخل الصين في هونج كونج سيكون "كارثة".



وأضاف "أتمنى حتى بعد 10 أسابيع من الأحداث الجارية أن ترى الحكومة والرئيس شي الصواب في ايجاد طريقة للم شمل الناس".



وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم الثلاثاء إن تعافي المدينة من الاحتجاجات التي اجتاحت المركز التجاري الآسيوي قد يستغرق وقتا طويلا مع تحملها مسؤولية إعادة بناء اقتصاد هونج كونج "بعد تراجع العنف".