ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:51 م
حالات تعد على الأراضي
حالات تعد على الأراضي
جمالات الدمنهورى
شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بضرورة تكثيف تلك الحملات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي الزراعية والري والصرف وبتأمين من قوة الشرطة.

أسفرت عن إزالة بالمهد لسور بطول 200 متر بالطوب الأبيض بوادي النطرون علي أرض أملاك الدولة وتمت الإزالة فورًا ، إزالة 7 حالات تعدٍ علي أملاك الدولة بمساحة 1300 متر مربع عبارة عن مساحات تم التعدي عليها من قبل المواطنين عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية  بنطاق الوحدة المحلية لقرية المسين بمركز ومدينة الدلنجات 

وتم إزالة 10 حالات تعدٍ علي أملاك الدولة  بإجمالي مساحة 1454 مترا بمركز ومدينة بدر، و14 حالة تعدٍ علي أملاك الري بمساحة 3775 مترا بمركز ومدينة إيتاي البارود. 

وتمكنت تلك الحملات من إزالة 23حالة تعدي وإشغال طريق عبارة عن تعدي على الطرق بنطاقي طريق 45 الدولي بقرية قومبانية أبو قير، وكذلك بنطاق قرية دفشو، بمساحة إجمالية3615م2 بمركز ومدينة كفر الدوار وتنوعت حالات التعدي مابين شوادر وفروشات كانت تستخدم لبيع اللحوم والأضاحي  وكذلك سلالم وتندات مخالفة.
  

وتنفيذ 24 قرارا صدر من هندسة رى الدلنجات بالإدارة العامة لرى النوباريه مع مركز شرطة كوم حمادة عبارة عن مبان وعشش وزراعات بمساحة 13442 مترا بالإضافة إلى  تنفيذ 13 قرار إزالة على مساحة 731 مترا مسطحا وبحماية من مركز شرطة أبوالمطامير  بهندسة ري النهضة تفتيش ري العامرية إدارة رى النوبارية.

واسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة هندسة التحرير الجنوبى عبارة عن ردم بمصرف الرواد وتم رفع الردم من المجرى المائى لمصرف الرواد الرئيسى بالتعاون مع مركز شرطة بدر بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة،ة 14 قرار إزالة عبارة عن أسوار وعشش بإجمالي 500مترمربع بزمام هندسة صرف رشيد - الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة .

وشدد اللواء آمنة على استمرار تلك الحملات والتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.
إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور
إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور
إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور
إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور
إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 356 حالة تعد على الأراضى الزراعية وإشغال طريق بـ البحيرة.. صور

إزالة 120 حالة تعد على مساحة ٣٢ ألف متر في أول أيام الموجة 13 بالبحيرة

استمرار الموجة الـ١٣ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة.. والمحافظ: تأكيدا لهيبة الدولة.. صور

إزالة تعديات على 16 ألف متر من أراضي الدولة في البحيرة .. صور

إزالة 176 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

إزالة 230 حالة تعد على 23440 مترًا ضمن الموجة 13 بالبحيرة.. والمحافظ: تكثيف الحملات لفرض هيبة الدولة وإحكام القانون ..صور

ترشيحاتنا

الأمن الكويتي يكثف جهوده لكشف هوية عار في حمامات المباركية

بعد مطاردة الطفل لويس فاولر لسيارته.. #محمد_صلاح يتصدر تويتر

عادة تفعلها يوميا.. إشارة مبكرة للإصابة بالزهايمر

5 أسباب تضعف محرك سيارتك.. تعرف عليها

عائد شهري يصل لـ 10 سنوات.. تعرف على مزايا شهادات الادخار من بنك عوده

طريقة عمل الشاورما غير المكلفة.. ببقايا اللحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف