إزالة 104 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بضرورة تكثيف تلك الحملات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي الزراعية والري والصرف وبتأمين من قوة الشرطة.





أسفرت عن إزالة بالمهد لسور بطول 200 متر بالطوب الأبيض بوادي النطرون علي أرض أملاك الدولة وتمت الإزالة فورًا ، إزالة 7 حالات تعدٍ علي أملاك الدولة بمساحة 1300 متر مربع عبارة عن مساحات تم التعدي عليها من قبل المواطنين عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية المسين بمركز ومدينة الدلنجات





وتم إزالة 10 حالات تعدٍ علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1454 مترا بمركز ومدينة بدر، و14 حالة تعدٍ علي أملاك الري بمساحة 3775 مترا بمركز ومدينة إيتاي البارود.





وتمكنت تلك الحملات من إزالة 23حالة تعدي وإشغال طريق عبارة عن تعدي على الطرق بنطاقي طريق 45 الدولي بقرية قومبانية أبو قير، وكذلك بنطاق قرية دفشو، بمساحة إجمالية3615م2 بمركز ومدينة كفر الدوار وتنوعت حالات التعدي مابين شوادر وفروشات كانت تستخدم لبيع اللحوم والأضاحي وكذلك سلالم وتندات مخالفة.





وتنفيذ 24 قرارا صدر من هندسة رى الدلنجات بالإدارة العامة لرى النوباريه مع مركز شرطة كوم حمادة عبارة عن مبان وعشش وزراعات بمساحة 13442 مترا بالإضافة إلى تنفيذ 13 قرار إزالة على مساحة 731 مترا مسطحا وبحماية من مركز شرطة أبوالمطامير بهندسة ري النهضة تفتيش ري العامرية إدارة رى النوبارية.





واسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة هندسة التحرير الجنوبى عبارة عن ردم بمصرف الرواد وتم رفع الردم من المجرى المائى لمصرف الرواد الرئيسى بالتعاون مع مركز شرطة بدر بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة،ة 14 قرار إزالة عبارة عن أسوار وعشش بإجمالي 500مترمربع بزمام هندسة صرف رشيد - الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة .



