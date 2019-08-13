الأوقاف: استمرار ذبح الأضاحي في ثالث أيام عيد الأضحى بمجزر أبي سمبل

أعلنت وزارة الأوقاف عن استمرار عملية ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي بمجزر الشرق بأبي سمبل بمحافظة أسوان، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية وهي مرحلة التشفيه والتعبئة والتجميد والنقل ، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية في أماكن وجودهم، لافتة الى أن مرحلة التوزيع ستنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق ١٥ من ذي الحجة.



وأضافت الأوقاف أن هذا يأتي في إطار مشروع صكوك أضاحي الأوقاف الشرعي الوطني الإنساني، ووفاء بحق المتبرعين في ذبح الأضاحي في وقتها الشرعي، وفي إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة من علماء إدارة أوقاف أبوسمبل بأسوان .



كما شكلت وزارة الأوقاف غرفة عمليات للتجهيز والإشراف الكامل على توزيع لحوم صكوك الأضاحي تبدأ عملها غدا، الأربعاء الموافق ١٣من ذي الحجة ١٤٤٠ هـ، استعدادا لبدء عملية التوزيع الجمعة المقبل.



وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن غرفة العمليات سوف تستمر في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.