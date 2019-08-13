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مذبحة مروعة وليس إرهابا.. الشرطة الأسترالية تكشف تفاصيل هجوم سيدني

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:43 م
هجوم سيدني
هجوم سيدني
على صالح
رفضت الشرطة الأسترالية تصنيف حادثة هجوم رجل مسلح بسكين على المارة في وسط سيدني على أنها جريمة إرهابية، إذ تشتبه في أن الواقعة يمكن أن يكون مرتبطة بحادث جنائي بعد العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا بالقرب من مسرح الجريمة.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، ميك فولر، اليوم، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، لكشف تفاصيل الحادث: «لقد وقفت قيادتنا لمكافحة الإرهاب على الفور في فريق مكافحة الإرهاب المشترك الذي يضم شرطة نيو ساوث ويلز. وقامت وكالات الولايات والحكومة الفيدرالية بتقييم جميع المعلومات القيمة فيما يتعلق بهذه الجريمة ولم يتم تصنيفها حاليًا على أنها حادث إرهابي».

ووصف ميك فولر الهجوم بأنه «مذبحة مرعبة»، حيث طعن الرجل البالغ من العمر 21 عامًا امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا في ظهرها بسكين جزار كبير، وفقا لما ذكره فولر.

وأضاف مفوض شرطة نيو ساوث ويلز أن المهاجم كان عاجزًا على طريق ثلاثة من المارة، وبعد ذلك بوقت قصير قامت الشرطة بتوقيفه واحتجازه.

وتابع ميك فولر: «تم العثور على معلومات تشير إلى أن المشتبه فيه كان لديه بعض الأيديولوجيات فيما يتعلق بالإرهاب، لكن ليس لديه صلات بأي جماعة إرهابية، وليس هناك معلومات استخبارية حالية عن هذا الشخص وليس لديه صلات واضحة بأي منظمات خارجية».

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