التعليم: جميع المدرسين الحكوميين قادرون على التسجيل في المعلمون أولا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع معلمي مدارس التعليم العام الحكومي أصبحوا حاليًا قادرين الآن على التسجيل على منصة "المعلمون أولًا" باعتبارها المنصة الرسمية الوحيدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير السلوكيات المهنية للمعلمين.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المعلم هو أساس العملية التعليمية وأن "المعلمون أولا" هو برنامج مختلف يدعم المعلم في الفصل من خلال الإرشاد حيث يساعده في جوانب معينة يحتاج إليها.



وأشارت الوزارة، إلى أن برنامج المعلمون أولا لا يوجد به امتحان أو نجاح ورسوب بل تنمية مهنية مستمرة يرحب بها المعلمون لأنها تقدم لهم الدعم اللازم للتطور المهني.



جدير بالذكر أن فكرة برنامج "المعلمون أولًا" تعود إلى (١٥) عاما مضت، وتم عمل إطار مرجعى له، ثم قامت منظمة اليونسكو بنشره عام 2008 وتم تطويره فى عام 2011 لتطبيقه فى مصر، وإدخال تعديلات لتطوير أداء المعلمين بداخل الفصول وأصبح المعلمون المتدربون يلقبون بسفراء التغيير.