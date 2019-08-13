الزمالك يفاضل بين ثنائي صربي لقيادة الفريق في الموسم الجديد

استضافت صالة المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع رموز القلعة البيضاء، لعرض أسماء المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من خلال شاشة عرض كبيرة.



وحضر الجلسة أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وشقيقه أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.



وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن المفاضلة حاليًا، بين الثنائي الصربي فلادان ميلوفيتش، وألكسندر ستانوفيتش، ليتولي أحدهما مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.