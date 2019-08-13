الأهلى يرد على شائعات إجبار إيهاب أمين على اللعب لـ القلعة الحمراء.. مستندات

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي سلكت كل الطرق القانونية للحصول علي خدمات لاعب سلة سبورتنج إيهاب أمين بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقالت المصادر إن كل ما يتردد خلال الساعات الأخيرة حول أن اللاعب تم إجباره علي الإنتقال للأهلي غير صحيح مشيرة إلى أن إيهاب أمين وقع على إقرار رغبة يطلب فيه الانتقال للقلعة الحمراء.



وأضافت المصادر أن الأهلي أرسل قيمة الصفقة والمقدر ب 2 مليون و750 ألف جنيه بموجب شيك بنكى قابل للصرف في الحال.