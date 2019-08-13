إزالة شونة بلاط مقامة بالمخالفة على أرض زراعية في الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإزالة شونة سيراميك مقامة بالمخالفة على أرض زراعية بمدينة القنايات مشددا على رئيس المدينة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال صاحب الشونة والمخالفة.



جاء ذلك خلال عودة المحافظ من مدينة ديرب نجم إلى مدينة الزقازيق لمتابعة ورصد التعديات الواقعة على الأرض الزراعية خلال إجازة أيام العيد.



ولاحظ المحافظ خلال مروره وجود شونة تستخدم في تشوين بلاط وسيراميك مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية ليتوقف المحافظ أمامها ويأمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة والتحفظ على المواد المستخدمة في الشونة مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.



شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتشكيل لجان عمل تعمل طوال اليوم لرصد ومتابعة حالات التعدي والإبلاغ عنها فورًا لتقوم الأجهزة المعنية باتخاذ اللازم.