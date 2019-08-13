ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تطرد دبلوماسيا روسيا بتهمة بالتجسس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:03 م
أوكرانيا
أوكرانيا
أ ش أ
طردت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا من سلك القنصلية العامة الروسية في مدينة لفوف، اتهمته بالتجسس.

وذكرت هيئة الأمن الأوكرانية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت دبلوماسيا جاسوسا شخصية غير مرغوب فيها، بسبب قيامه بنشاطات تتنافى مع مركزه كموظف قنصلي".

وبحسب الهيئة، فقد قام الدبلوماسي الروسي بتجنيد متقاعد في الجيش الأوكراني كي يجمع معلومات استخبارية حول شخصيات سياسية واجتماعية، ووحدات القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية، وحول عمل مدربين عسكريين أجانب في غرب أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الدبلوماسي المذكور غادر أراضي أوكرانيا.

ترشيحاتنا

فخر العرب .. رسالة من شريهان لـ محمد صلاح

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

هجوم شرس واتهام بالنفاق..إيفانكا ترامب تنال عقاب تهنئة المسلمين بالعيد

غسيل أموال.. السعوية تحذر المسافرين من حيازة هذا المبلغ.. تفاصيل

بعد إرتفاع أسعار الذهب.. خبير يتوقع أن يصل لأعلي سعر خلال أخر 11 عاما

لضعف الإقبال.. رفع فيلمين من السينمات تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف