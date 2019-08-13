تقاضى عنها 6 جنيهات .. ذكرى ميلاد محمد عبد المطلب مطرب رمضان جانا

يوافق اليوم الثلاثاء 13 أغسطس، ذكرى ميلاد من أشهر مطربي العالم العربي، محمد عبد المطلب، والذى ذاع صيته عندما عينه الموسيقار محمد عبدالوهاب في فرقته، وأنتج له عبد الوهاب فيلم "تاكسي حنطور"، ثم كون شركة إنتاج مع واحدة من زوجاته (نرجس شوقي) وأنتج فيلم "الصيت ولا الغنى".



حفظ محمد عبد المطلب القرآن كاملا، وعندما لاحظ شقيقه الأكبر "محمد لبيب" ، الذى كان يعمل بوزارة المالية موهبته وحبه للغناء اصطحبه معه إلى القاهرة ليلتحق عبد المطلب بمعهد الموسيقى العربية ويبدأ مشواره الفنى بعدما تعرف على محمد عبدالوهاب الذى كان أستاذه بالمعهد، لتبدأ مسيرة تألق ونجومية ملك المواويل الذى أمتعنا بأجمل الأغانى التى لاتزال حاضرة بقوة فى الذاكرة والوجدان على مر الأجيال.



ومن أشهر أغنياته أهل المحبة، ساكن فى حى السيدة، حبيتك وبحبك، مبيسألش عليا أبدا، اسأل عليا مرة، الناس المغرمين، ودع هواك، وغيرها.



وتبقى أغنية رمضان جانا التى غناها محمد عبدالمطلب في بداية الخمسينات معلما من معالم شهر رمضان، وظلت بمرور السنوات الأكثر شهرة ، وقد لحنها محمود الشريف الذي كانت تربطه علاقة نسب بعبدالمطلب، وكتب كلماتها حسين طنطاوي، وتقاضى عنها عبدالمطلب مبلغ 6 جنيهات فقط.

