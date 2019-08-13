ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات مصر من السلع تامة الصنع ترتفع لـ2.852 مليار دولار خلال عام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:02 م
صادرات
صادرات
محمد يحيي
ارتفعت صادرات مصر من السلع تامة الصنع إلى 2.85 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2017/ 2018 مقابل 2.75 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له بفارق 100 مليون دولار.

وقال تقرير حكومي إن مصر صدرت أقمشة منسوجة بـ 237.1 مليون دولار في الفترة المذكورة مقابل 226.5 مليون دولار بنفس المدة المناظرة.

وبلغت صادرات مصر من الأجهزة المنزلية 220.4 مليون دولار في الربع المالي الثاني لعام 2017/ 2018 مقابل 201.1 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة.

ووصلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة لنحو 189 مليون دولار بعد أن كانت 172.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر لـ 7.5 مليار دولار في الربع المالي الثاني

الحكومة تنجح في رفع صادرات مصر من الملابس الجاهزة لـ 373.2 مليون دولار في 6 شهور

البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من الملابس الجاهزة لـ373.2 مليون دولار.. والسيولة المحلية ترتفع لـ3.7 تريليون جنيه في 3 أشهر

ترشيحاتنا

بـ نظام الساعات المعتمدة.. إعلان مصروفات البرامج الجديدة فى هندسة القاهرة

مستشفى الأهلي.. سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التأهيل في النادي

شاهد .. لحظة اعتراض مقاتلة اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسى

قطاعة أرزاق ولها مصالح سياسية.. نواب يردون على عنصرية صفاء الهاشم ضد المصريين

فوائد زيت الزيتون للمعدة والجسم

4 فواكه سحرية تحميك من أمراض القلب والسرطان .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها