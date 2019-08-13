صادرات مصر من السلع تامة الصنع ترتفع لـ2.852 مليار دولار خلال عام

ارتفعت صادرات مصر من السلع تامة الصنع إلى 2.85 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2017/ 2018 مقابل 2.75 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له بفارق 100 مليون دولار.



وقال تقرير حكومي إن مصر صدرت أقمشة منسوجة بـ 237.1 مليون دولار في الفترة المذكورة مقابل 226.5 مليون دولار بنفس المدة المناظرة.



وبلغت صادرات مصر من الأجهزة المنزلية 220.4 مليون دولار في الربع المالي الثاني لعام 2017/ 2018 مقابل 201.1 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة.



ووصلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة لنحو 189 مليون دولار بعد أن كانت 172.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.