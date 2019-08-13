مرتضى منصور يكشف أسباب فشل صفقة المدرب رامون دياز.. فيديو

حرص مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، علي تسجيل فيديو لكشف أسباب عدم إسناد مهمة قيادة الزمالك للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز بعدما كان الأخير أقوي المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة الجارية.



وكشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من خلال الفيديو، أنه تم إرسال عقود قيادة الزمالك لرامون دياز من أجل توقيعها تمهيدا لاستقدامه لتولي المهمة.



وأضاف، أن المدرب الأرجنتيني طلب من الزمالك مليون دولار مقدم تعاقد بجانب وضع بند يقضي بحصوله علي قيمة عقده كاملا في حالة الإطاحة به من قيادة الزمالك.



واستعان مرتضي منصور في الفيديو، بمحمد حبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والذي كان وسيط استقدام دياز لقيادة الأبيض للتأكيد من خلال الفيديو إن المدرب الأرجنتيني تلقي تحذيرات من أحد المصريين الذي يثق بهم لتحذيره من قيادة الزمالك والتعامل مع إدارة القلعة البيضاء لذلك طلب تلك الشروط التي أبعدته عن قيادة الزمالك.