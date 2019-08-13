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حريق ضخم فى غابات إيفيا اليونانية يشكل سحابة دخان بـ سماء العاصمة.. فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:24 م
حريق غابات يونانية
حريق غابات يونانية
عمرو ممدوح
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات مصورة لحريق ضخم في غابات جزيرة إيفيا اليونانية، وقد أعلن رجال الإطفاء أن الرياح الشديدة ساعدت على انتشار الحرائق في الغابات.

وأعلن رجال الإطفاء عن استعداد السلطات لإخلاء قريتين، وذلك لتوقع امتداد النيران إليهما، وانتشرت الحرائق، بشكل خارج عن السيطرة في أربع مناطق يونانية أخرى على الأقل.

ويحاول أكثر من 120 رجل إطفاء، إخماد الحرائق في إيفيا ثاني أكبر جزيرة في اليونان، مع دعم بطائرات الهليكوبتر، وخلف الحريق سحابة سميكة من الدخان غطت سماء العاصمة أثينا، التي تقع على بعد 110 كيلومترات.

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