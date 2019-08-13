دراسة تكشف فائدة مذهلة لـ نظام الكيتو دايت

أظهرت دراسة جديدة أن نظام كيتو الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتينات والذي يتبعه المشاهير قد يساعد في إبطاء نمو بعض أنواع السرطان.



وبحسب الدراسة التي نشرها موقع صحيفة daily mail البريطانية، أثبت النظام الغذائي فعاليته في السيطرة على الأورام في الفئران التي تعاني من نوع معين من سرطان الرئة أو المريء يسمى سرطان الخلايا الحرشفية.



ويعد نظام الكيتو دايت من أشهر الحميات الغذائية، حيث يعتمد على مد الجسم بالدهون الصحية مع تناول كمية قليلة من النشويات وذلك كمصدر للطاقة.



ويتناول متبعو حمية الكيتو دايت البروتينات واللحوم بشكل طبيعي، أما الكربوهيدرات و السكريات لا تتجاوز 5 % من نظام الكيتو دايت.