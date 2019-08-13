ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف فائدة مذهلة لـ نظام الكيتو دايت

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:04 م
فائدة مذهلة من الكيتو
فائدة مذهلة من الكيتو دايت
رشا عوني
أظهرت دراسة جديدة أن نظام كيتو الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتينات والذي يتبعه المشاهير قد يساعد في إبطاء نمو بعض أنواع السرطان.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع صحيفة daily mail البريطانية، أثبت النظام الغذائي فعاليته في السيطرة على الأورام في الفئران التي تعاني من نوع معين من سرطان الرئة أو المريء يسمى سرطان الخلايا الحرشفية.

ويعد نظام الكيتو دايت من أشهر الحميات الغذائية، حيث يعتمد على مد الجسم بالدهون الصحية مع تناول كمية قليلة من النشويات وذلك كمصدر للطاقة.

ويتناول متبعو حمية الكيتو دايت البروتينات واللحوم بشكل طبيعي، أما الكربوهيدرات و السكريات لا تتجاوز 5 % من نظام الكيتو دايت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسات الأسبوع.. الفلفل الحار علاج للسرطان.. الإجازة تحميك من أمراض القلب.. توقف عن تناول فيتامين هـ بكثرة.. والهواء الملوث يضعف ذكاء طفلك

لمرضى السكري .. متحرمش نفسك من المكرونة والخبز بعد الآن

دراسة غريبة: الموبايل يزيد وزنك.. ما السر؟

ترشيحاتنا

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

ضبطها في أحضان شاب على السرير..ننشر تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة

4 فواكه سحرية تحميك من أمراض القلب والسرطان .. تعرف عليها

تخفيف الحكم على زينة في قضية ضرب عائلة أمريكية بدبي

مفاجأة سعيدة.. فرابارت أول امرأة تدير السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

ورقة وقلم.. مرتضى منصور يبتكر طريقة جديدة لاختيار مدرب الزمالك.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة