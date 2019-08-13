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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ علي معلول في الأهلي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:18 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب الظهير الأيسر علي معلول، حيث اكتفي بأداء بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة داخل صالة الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى الجولة الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر.

وكان الفريق الأحمر تغلب علي فريق اطلع بره برباعية نظيفة في ذهاب دور الـــ64 لدورى أبطال أفريقيا.

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