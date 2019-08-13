صدمة للمقبلين على الزواج.. ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. والبرلمان يكشف السبب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 13 أغسطس 2019، بشكل كبير، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 690 و692 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 591 و593 جنيها.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 789 و791 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5520 و5536 جنيها.سجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 723 و725، وعيار 14 سعرا يتراوح بين 460 و461 جنيها، وعيار 12 من 394 جنيها إلى 395 جنيها.



تساؤلات كثيرة دارت حول أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب، حتى أن عيار 22 تخطى 700 جنيهًا، وظهر الكثير من القلق حيال الأمر، لأن الذهب يرتبط بالعادات المصرية في الزواج ويشكل أهمية كبيرة للمصرين في هذه المناسبة، ما يجعل هناك صدمة يشعر بها الشباب المقبل على الزواج بسب هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.



وكشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن سبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بقوله: "تراجع البورصات العالمية أمس أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، لأن العلاقة بينهما عكسية، فعندما تتراجع البورصة، يذهب أصحاب الأعمال إلى الملاذ الآمن والبديل "الذهب".



وأضاف "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مؤشرات البورصة العالمية كانت متراجعة للغاية، الثلاثاء، فكانت مؤشرات البورصة الأمريكية ليلًا حمراء وكذلك الأمر فى لندن وألمانيا والصين، التى أغلقت البورصة فيها أمس، ومؤشراتها حمراء.



وتوقع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ألا يستمر الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بل سيكون هناك تراجع حتمي له، نظرًا لارتفاع مؤشرات البورصة عالميًا.



وأشار النائب سمير البطيخي إلى أن مؤشر البورصة في أمريكا تحول إلى من الأحمر إلى الأخضر صباح اليوم وسجل 440 نقطة، وسيتبعها أيضًا مؤشرات البورصة في باقي الدول الأوروبية، الأمر الذي ينشط حركة البورصة ويجعل المستثمرون ينجهون إليها، ويخف الحمل عن الذهب، وبالتالي هبوط سعره.



وعلق النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، على الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل أمر غير طبيعي، وهناك عوامل أدت إلى هذا الارتفاع غير العادي".



وأضاف "عبد النظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المعركة الاقتصادية العالمية التي تقودها أمركيا هي السبب الرئيسي في تغير موازن الأسعار بشكل مفاجئ.



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن ما يؤكد أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق أمر غير طبيعي، هو أن أسعار البترول كما هي ولم ترتفع.