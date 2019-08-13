ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية التحلل من الإحرام في الحج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:39 م
التحلل من الاحرام
التحلل من الاحرام
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن التحلل من الإحرام يعني الخروج منه، وحل ما كان محظورًا عليه وهو محرم.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن الإحرام قسمان: تحلل أصغر، وتحلل أكبر، ويقصد بالتحلل الأول -وهو التحلل الأصغر - أن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بين الصفا والمروة، فإذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.

وتابع: ويقصد بالتحلل الثاني -وهو التحلل الأكبر- أن يفعل الحاج الأمور الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني.

وأفاد: فإذا فعل اثنين فقط من هذه المناسك لبس ثيابه المخيطة المعتادة التي كان يلبسها قبل سفره، وتطيب، وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، ما عدا الجماع، فإذا فعل الثالث حل له الجماع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حكم من لبس المخيط ناسيا أثناء الإحرام

حكم لبس المخيط ناسيًا أثناء الإحرام

هل يجوز طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

طواف الإفاضة أحكامه ووقته وكيفيته للحائض وحكم جمعه مع طواف الوداع

ترشيحاتنا

الأهلى يرد على شائعات إجبار إيهاب أمين على اللعب لـ القلعة الحمراء.. مستندات

بـ مايوه ذهبي وبدون مكياج .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها على شواطئ اليونان

أدت الحج لوالدتها .. يسرا تكشف حقيقة فتح الروضة الشريفة خصيصا لها

استعدادا لـ مواجهة بيراميدز النارية.. وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي

بعد تأديته التحية العسكرية لوالدته في الحج.. شاهد تعليقات رواد تويتر على موقف رجل أمن سعودي

الاجازة انتهت .. البنوك تعاود عملها صباح غد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة