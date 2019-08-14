برلماني: الحرب الاقتصادية بقيادة أمريكا سبب ارتفاع أسعار الذهب

علق النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة، على الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته أسعار الذهب أمس الثلاثاء والذي تخطى فيه لأول مرة عيار 21 حاجز الـ 700 جنيه، قائلًا: "ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل أمر غير طبيعي، وهناك عوامل أدت إلى هذا الارتفاع غير العادي".





وأضاف "عبد النظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المعركة الاقتصادية العالمية التي تقودها أمريكا هي السبب الرئيسي في تغير موازين الأسعار بشكل مفاجئ.





وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن ما يؤكد أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق أمر غير طبيعي هو أن أسعار البترول كما هي ولم ترتفع.





وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء 13 أغسطس 2019، بشكل كبير، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 690 و692 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 591 و593 جنيها.



