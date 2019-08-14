ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحرب الاقتصادية بقيادة أمريكا سبب ارتفاع أسعار الذهب

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:34 ص
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
عبد الرحمن سرحان
علق النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة، على الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته أسعار الذهب أمس الثلاثاء والذي تخطى فيه لأول مرة عيار 21 حاجز الـ 700 جنيه، قائلًا: "ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل أمر غير طبيعي، وهناك عوامل أدت إلى هذا الارتفاع غير العادي".

وأضاف "عبد النظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المعركة الاقتصادية العالمية التي تقودها أمريكا هي السبب الرئيسي في تغير موازين الأسعار بشكل مفاجئ.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن ما يؤكد أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق أمر غير طبيعي هو أن أسعار البترول كما هي ولم ترتفع.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء 13 أغسطس 2019، بشكل كبير، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 690 و692 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 591 و593 جنيها.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 789 و791 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5520 و5536 جنيها.سجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 723 و725، وعيار 14 سعرا يتراوح بين 460 و461 جنيها، وعيار 12 من 394 جنيها إلى 395 جنيها.

ترشيحاتنا

احترس.. من المكوث في مكة بعد طواف الوداع لشراء هدايا أو زيارة صديق

ذاكرى التاريخ.. غادةعجمي توجه رسالة نارية للنائبة الكويتية صفاء الهاشم

عبد الباسط حمودة: الأرزاق بتاعت ربنا.. واحنا أصحاب الأغنية الجميلة

اتهامات جنسية بحق مدير دار أوبرا لوس انجليس

موعد مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

حظك اليوم الأربعاء 14 /8 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة