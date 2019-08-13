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فن

أديل تهدي ابنها أنجلو تاتو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:56 م
اديل
اديل
شروق إبراهيم
فاجأت المغنية البريطانية أديل جمهورها بتاتو جديدا في يدها إهداء لطفلها الوحيد أنجلو.

وظهرت اديل في الصورة التي نشرتها بملابس كاجوال بعدما خسرت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية بعد اتباعها حمية غذائية وخضوعها لـ تمرينات رياضية.

ويأتي ذلك التغيير بعد انفصال اديل عن زوجها سيمون كونيكي الذي اخفته عن الجميع.

يشار إلى أن آديل تطرح ألبومها الجديد في أعياد الكريسماس المقبلة.

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