طلاب الشهادات المعادلة.. اعرف الكليات التكنولوجية المتاحة بـ تنسيق 2019 فى 8 خطوات

يستكمل طلاب الشهادات المعادلة والأجنبية، تسجيل رغباتهم في تنسيق 2019 ، عن طريق إدخال البيانات علي الحاسب الآلي وعن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا، حيث يتمكن الطالب من التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.



وأعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تحديد موعد اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وهو الأحد الموافق 18 أغسطس المقبل، حيث يتم أداء الاختبار بالمعهد الفني الصناعي في المطرية.



وتشمل الكليات التكنولوجية التي تجرى لها الاختبارات الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية.



وإلي جانب (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.





ونقدم خلال الخطوات التالية كيفية تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق:



1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg



2- يستخدم الطالب رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية (اسم- عنوان... الخ) ودرجاته ورغباته.



3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التى درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.



4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.



5- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.



6- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.



7- تتوافر للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.



8- كما يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.